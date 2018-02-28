(Görüntülü Haber) Çelikhan'da ilkokulda deprem tatbikatı

Selim SONKAYA-ADIYAMAN-) ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde Sivil Savunma Haftası nedeniyle Atatürk İlköğretim Okulunda deprem tatbikatı yapıldı. Birinci derecede fay hattı depremi üzerinde bulunan Çelikhan?da olası bir depremin olması göz önünde bulunarak, Sivil Savunma Haftası nedeniyle deprem tatbikatı düzenlendi. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı tatbikatta öğrenciler kısa sürede tahliye edildi. Okul Müdürü Davut Akpınar, okulun ses cihazından yapılan uyarı ile öğrencilerin olası bir depreme karşı nasıl hareket edileceklerini uygulamalı şekilde öğrendiklerini belirtti.