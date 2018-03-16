(Görüntülü Haber) Çelikhan'da 800 kişiye helva dağıtıldı

Selim SONKAYA-ADIYAMAN-) ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, Çanakkale Şehitleri adına 800 kişiye irmik helvası dağıtıldı. Çanakkale şehitleri için cuma namazı çıkışında Ulu Cami Derneği tarafından organize edilen 800 kişilik irmik helvası vatandaşlara ikram edildi. Ulu Cami Derneği Başkanı Abdurraman Yalçın, ?Derneğimizin girişimleri ile hayırsever vatandaşlardan toplanan paralar ile 18 Mart Çanakkale şehitlerimiz adına yapılan irmik helvası misafirlere ikram edildi. Başta Çanakkale ve tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Bu hayır işinde emeği geçen herkese Allah razı olsun? dedi.