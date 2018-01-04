Selim SONKAYA /ADIYAMAN,()ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü. İlçede akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini arttırıp merkezde 10 santimetreyi buldu. Kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, araçlar güçlükle ilerledi. Polis ve Karayolları ekiplerinin önlem aldığı ilçe, kar nedeniyle adeta beyaza büründü.
(Görüntülü Haber) Çelikhan beyaza büründü
Selim SONKAYA /ADIYAMAN,()ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü. İlçede akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini arttırıp merkezde 10 santimetreyi buldu. Kar yağışı nedeniyle...
04 Ocak 2018 Perşembe 09:17
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