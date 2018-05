(Görüntülü Haber) ÇED raporu yargıya taşınan taş ocağında keşif yapıldı

ARTVİN’in Şavşat ilçesi Çağlayan Vadisi’nde ve Şenocak köyünde yapılması planlanan, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Rize İdare Mahkemesi'ne başvuru yapılan taş ocağında bilirkişi keşfi yapıldı. Dava konusu alanlarda keşif yapan heyet, proje alanını gezerek yörede oturan köylüleri dinledi.



Şavşat'ın Çağlayan Vadisi ve Şenocak köyünde yapılması planlanan ve 7 köyü etkileyeceği öne sürülen taş ocağına ilişkin ÇED olumlu raporunun onaylanmasına yöre sakinleri ve çevrecilerden tepki geldi. Tepebaşı Köyü Kalkındırma ve Yardımlaşma Kültür ve Turizm Derneği, Meydancık Yöresi Köyleri Kalkındırma, Dayanışma, Kültür ve Turizm Derneği ile çevredeki 7 köyden 129 kişinin vekaletiyle ÇED olumlu raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Rize İdare Mahkemesi'ne başvuruldu.



HEYET KEŞFİ TAMAMLADI



Taş ocağı açılması planlanan alanlarda bugün Rize İdari Mahkemesi bilirkişi heyeti keşif yaptı. İlk keşif yapılan Çağlayan Vadisi'nde jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı. Dava konusu alanı gezerek incelemede bulunan heyet, daha sonra avukat Bedretttin Kalın ile yörede oturan köylüleri dinledi, not aldı. Heyeti dinlemek ve savunma yapmak için taş ocağı yanında toplanan vatandaşlar da köylerinde taş ocaklarını istemediklerini ifade etti. Heyet daha sonra ilçeye bağlı Şenocak köyüne giderek, bölgede yapılması düşünülen taş ocağı alanında keşifte bulundu. Bazı köylüleri de dinleyen heyet, inceleme ve keşif sonrası bölgeden ayrıldı.



SAKİN ŞEHİRDE SAKİN EYLEM



Bölge sakinleri tepkilerini yinelemek için yanlarında getirdikleri ‘Taş ocakları ile ocağımızı söndürmeyin’, ‘Doğa bize değil, biz doğaya muhtacız’ ve ‘Sağlıklı çevrede yaşamak anayasal hakkımızdır’ yazılı döviz, afiş ve pankartları, jandarma ekiplerinin uyarılarını dikkate alarak açmadı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı keşfi, vatandaşlar sakin bir halde izleyerek, düşüncelerini keşif heyetine aktardı.



'GÜZEL BİR KEŞİF OLDU'



Keşifle ilgili değerlendirmede bulunan Şenocak Köyü Dernek Başkanı Sayim Uzun taş ocaklarından şikayetçi olduklarını söyledi Uzun, "Keşif için İstanbul’dan geldik. Yöre halkımızla birlikte olduk. Güzel bir keşif oldu. Gelen yetkililer ile karşılıklı anlayış çerçevesinde köyümüzde taş ocağı istemediğimizi ve bu taş ocağının köyümüze ve yöre halkına vereceği zararları anlattık. Umutluyuz. Biz burada siyaset üstü düşünüyoruz. Buraya her siyasi görüşten insan geldi. Bu taş ocaklarından şikâyetçiyiz. Köyümüzde hayvancılık, meyvecilik, bağ bahçe işleri yapılıyor. Her taraf toz toprak, çamur içinde oluyor. Bütün gıda maddelerini etkiliyor. Burada yaşayan komşularımız çiftçilik yapamıyor. Bizler ve köylülerimiz devletine vatanına bağlıdır. Geniş güvenlik önlemleri alınması da bizi asla rahatsız etmedi. Her şeyi karşılıklı saygı çerçevesinde yaptık" dedi.



Keşfin bitiminden sonra vatandaşlar bölgede tulum eşliğinde halay çekti.