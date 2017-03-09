Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YGS için nefesler tutuldu! Anne-babalara son dakika ‘yaklaşım’ tüyoları
YGS öncesi dikkat edilmesi gereken...
Fed'den faiz beklentisiyle dolar 3.76 lirayı, euro 3.97 lirayı aştı
Dolar 3.76 lirayı, euro 3.97...
Kılıçdaroğlu'na Atatürk İlkelerini sordu
Kılıçdaroğlu'na Atatürk İlkelerini sordu
Toner: PKK ve YPG arasında bağlantı olduğu görüşüne saygıyla karşı çıkıyoruz
ABD'den Türkiye ile kriz çıkartacak...

(Görüntülü Haber) Çayeli'nin Rus işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı

Muhammet KAÇAR/ÇAYELİ (Rize), () - RİZE’nin Çayeli İlçesi’nin Rus işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıldönümü törenle kutlandı. Kurtuluşun temsili olarak canlandırıldığı bölümde, tabancalarla kuru sıkı mermilerin atılması...

Muhammet KAÇAR/ÇAYELİ (Rize), () - RİZE’nin Çayeli İlçesi’nin Rus işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıldönümü törenle kutlandı. Kurtuluşun temsili olarak canlandırıldığı bölümde, tabancalarla kuru sıkı mermilerin atılması sırasında silah sesleri, tören alanındaki bazı küçük çocukları korkuttu. Çayeli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen törende ilçenin düşman işgalinden kurtuluşu temsili olarak canlandırıldı. Kuru sıkı tabanca ile tahta tüfekler kullanılan gösteride, Rus işgalinin ardından bölgeye giren Rum ve Ermeni çetelerinin Türk vatandaşlarına kötü muamele yapması canlandırıldı. Türk erkeklerini yere yatıran ve üzerine basan çete üyeleri, kadınlara da şiddet uyguladı, Türklerin korkak olduğu ifadeleri kullanıldı. Gösteride kuru sıkı tabancalarını ateşleyen milis kuvvetleri alana girerek, rehin alınan Türk vatandaşlarını kurtardı, direnen Ermeni çetesi üyelerini de öldürdü. Ateşlenen kuru sıkı tabancaların alandaki çocukları korkuttuğu gözlendi. Silah sesleri sırasında küçük bir çocuk da elleriyle kulaklarını tıkadı. Tören, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı’nın gösterisi ile devam etti. Vatandaşlar töreni ilgiyle izledi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.