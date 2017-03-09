(Görüntülü Haber) Çayeli'nin Rus işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı

Muhammet KAÇAR/ÇAYELİ (Rize), () - RİZE’nin Çayeli İlçesi’nin Rus işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıldönümü törenle kutlandı. Kurtuluşun temsili olarak canlandırıldığı bölümde, tabancalarla kuru sıkı mermilerin atılması sırasında silah sesleri, tören alanındaki bazı küçük çocukları korkuttu. Çayeli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen törende ilçenin düşman işgalinden kurtuluşu temsili olarak canlandırıldı. Kuru sıkı tabanca ile tahta tüfekler kullanılan gösteride, Rus işgalinin ardından bölgeye giren Rum ve Ermeni çetelerinin Türk vatandaşlarına kötü muamele yapması canlandırıldı. Türk erkeklerini yere yatıran ve üzerine basan çete üyeleri, kadınlara da şiddet uyguladı, Türklerin korkak olduğu ifadeleri kullanıldı. Gösteride kuru sıkı tabancalarını ateşleyen milis kuvvetleri alana girerek, rehin alınan Türk vatandaşlarını kurtardı, direnen Ermeni çetesi üyelerini de öldürdü. Ateşlenen kuru sıkı tabancaların alandaki çocukları korkuttuğu gözlendi. Silah sesleri sırasında küçük bir çocuk da elleriyle kulaklarını tıkadı. Tören, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı’nın gösterisi ile devam etti. Vatandaşlar töreni ilgiyle izledi.