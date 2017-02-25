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(Görüntülü Haber) Çaycuma Belediyesi'nden ücretsiz 'hayır' çorbası

ZONGULDAK'ın Çaycuma İlçesi'nde CHP'li belediye, cuma günleri halka ücretsiz 'hayır' çorbası dağıtmaya başladı. Çaycuma Belediyesi, tüm ilçe halkı ve köylerde oturanların haftalık alışverişlerini yapmaları için cuma günleri...

ZONGULDAK'ın Çaycuma İlçesi'nde CHP'li belediye, cuma günleri halka ücretsiz 'hayır' çorbası dağıtmaya başladı. Çaycuma Belediyesi, tüm ilçe halkı ve köylerde oturanların haftalık alışverişlerini yapmaları için cuma günleri kurulan Köprübaşı mevkisindeki halk pazarında 'hayır' çorbası uygulaması başlattı. Her hafta başka bir hayırseverin desteğiyle dağıtılacak çorbalar için halk pazarı girişindeki zabıta irtibat bürüsu önünde stant kuruldu. İlk 'hayır' çorbası, dün dağıtıldı. Üzerinde, 'Belediyemizden halkımıza ücretsiz, hayır çorbası. Hayırlı cumalar' yazılı pankart önünde yapılan çorba dağıtımına halk yoğun ilgi gösterdi. Çorba dağıtımına Belediye Başkanı CHP'li Bülent Kantarcı da katıldı. Başkan Kantarcı, insanların 'hayır' ile başlayan cümleleri kurmaktan çekindiği bir dönemde pazarcı esnafının talebi üzerine böyle bir uygulama başlattıklarını söyledi. Her cuma günü 'hayır çorbasını' ücretsiz dağıtacaklarını ifade eden Başkan Kantarcı, şöyle dedi: "Pazar yerinde restoran anlamında da fazla bir yer yok. Özellikle pazarcı esnafına vermek için böyle bir organizasyon yapmayı düşündük, 'hayırlı cumalar' diyerekten. 'Hayır' sözcüğü moda bir sözcük. 'Evet' de moda bir sözcük bu dönem. Geçmişte 'hayırlı cumalar' diyenler, bunu şimdi kullanmamayı tercih ediyorlar. Bu da bu işin esprisi oldu diyebiliriz. Ben Bülent Kantarcı olarak mesajlarımı her şekilde vermeye çalışıyorum. Mesaj almak isteyenler her zaman mesajı alabilirler."

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