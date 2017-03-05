(Görüntülü Haber)Çavuşoğlu: Onların demokrasi ve insan haklarında ikiyüzlülüğünü suratlarına vururuz

Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), () - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ne Almanyası ne Hollandası bizi korkutamaz. Hiç kimse de bizi engelleyemez. Onların demokrasi ve insan haklarında ikiyüzlülüğünü suratlarına vururuz. Hiç endişe etmeyin. Herkes haddini bilecek. Herkes demokrasi insan haklarında çifte standarttan uzak duracak, kimse bize ders vermeye kalkmasın" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Antalya'nın Gazipaşa İlçesi'nde 4 milyon TL'ye mal olan Bıçkıcı Deresi Islahı 1'inci Kısım Temel Atma ve Orman Köylülerine Gelir Getirici Tür Sertifika Töreni'ne katıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören öncesi Bakan Eroğlu, Gazipaşa Belediyesi'ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Adil Çelik'ten bilgi alarak, isteklerini dinledi. "BURAYA AYRI İLGİ VE SEVGİM VAR" Belediye ziyareti sonrası tören alanında kalabalığa seslenen Bakan Eroğlu, Gazipaşa'nın her zaman ayrı bir yeri olduğunu belirterek, ilçeye duyduğu sevgiyi anlattı. İlçede yapımı süren Hacı Musa Çayı Islah ve Çevre Düzenleme çalışmalarından bahseden Eroğlu, nüfus cüzdanının doğum hanesinde Hacı Musa yazdığını belirterek, "Sayın belediye başkanım beni fahri Gazipaşalı ilan etti. Bu sebeple buraya ayrı bir ilgim ve sevgim var" dedi. "BİR DE BAKMIŞ HÜKÜMETİN ÖMRÜ BİTMİŞ" Referandumla ilgili konuşan Bakan Eroğlu, 16 Nisan'ın Türkiye için miladi bir tarih olduğunu söyledi. 1923'ten günümüze 65 hükümet kurulduğunu anlatan Eroğlu, "Bölün yıla, ortalama bir hükümetin ömrü 16 ay. Hükümet kurma çalışmaları, güven oylaması filan derken 2 ay geçiyor. Daha sonra brifing alayım, bakanlığa hangi kapıdan girilir, hangi kapıdan çıkılır öğrenene kadar bir de bakmış hükümetin ömrü bitmiş. Böyle bir şey olabilir mi? İstikrar için cumhurbaşkanlığı sistemine 'evet' diyeceğiz" diye konuştu. RUSYA İLE DOMATES GÖRÜŞMESİ Bakan Mevlüt Çavuşoğlu törendeki konuşmasında önümüzdeki hafta Rusya'ya ziyaret gerçekleştireceklerini ve domates ihracatının önündeki engelleri kaldırmak için görüşmeler yapacaklarını aktarırken, olumlu sonuç alacaklarına inandıklarını kaydetti. Referanduma da değinen Çavuşoğlu, söylenilenin aksine sistemin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için değil, ondan sonrası için gerekli olduğunu vurguladı. 15 yıldır halkın desteğiyle tüm zorluklara rağmen Türkiye'nin yolunda ilerlediğini belirten Çavuşoğlu, "Bu sistemin sağlam olmasından değil, cumhurbaşkanımızın güçlü olmasından, sizin de desteğinizden dolayı böyle oluyor. O yüzden biz sonrasını planlamak için bu sistemi getirmek durumundayız" dedi. "HERKES HADDİNİ BİLECEK" Bakan Çavuşoğlu, "Peki bu batının derdi ne?" diye sorduktan sonra Avrupa'dan baskı yapmaya çalışıldığını kaydederek, şöyle devam etti: "Bu sistemde Türkiye güçleniyor, daha bağımsız olacak. Türkiye artık onların kontrolünde değil. Çatlıyorlar. 'Dünyanın en büyük havalimanını nasıl yapıyorsunuz' diyorlar. Kestik hortumları, yapıyoruz yatırımları. İnsani yardımda dünyada birinci sıradayız. Geçen sene 4 milyar dolar yardım yapmışız. Onlar Türkiye'nin zayıf kalmasını istiyor. O yüzden terör örgütlerine kucak açıyorlar. Şunu da bilsinler ki ne Almanyası ne Hollandası bizi korkutamaz. Hiç kimse de bizi engelleyemez. Demokratik hakkımızı da gider kullanırız. Onlar nasıl Türkiye'de kullanıyorsa biz de orada kullanırız. Onların demokrasi ve insan haklarında ikiyüzlülüğünü suratlarına vururuz. Hiç endişe etmeyin. Herkes haddini bilecek. Herkes demokrasi, insan haklarında çifte standarttan uzak duracak, kimse bize ders vermeye kalkmasın. Avrupa'daki vatandaşımızla da buluşacağız. Ne PKK ne bir başkası bizi durduramaz. Biz bizimle dost olmak isteyenle dost olmaya varız. Bu yüzden herkese bu sistemi anlatacağız ve 16 Nisan'dan sonra farklı bir Türkiye'ye uyanacağız. Size güveniyoruz." Konuşmaların ardından temel atma töreni gerçekleştirildi.