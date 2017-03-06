(Görüntülü Haber) Çavuşoğlu: Batılı ülkeler Türkiye fesatlığından çatlayacak (2)

ALMANYA'DA HİÇBİR ŞEY TESADÜF DEĞİLDİR Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, partisinin Manavgat İlçe Başkanlığı tarafından Evrenseki'deki Commoder Elite Hotel'de düzenlenen istişare toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Çavuşoğlu, Avrupa ülkelerinin referandum sonucunun 'hayır' çıkması için bilfiil çalıştığını ve 'evet' oyu için tutulan salonların iptal ettirildiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Şimdi bu rejimin adı nedir? Cumhurbaşkanımız konuşunca rahatsız oluyorsunuz. Dün akşam da Sigmar Gabriel'e söyledim. Sizin yaptığınız kabul edilir mi kardeşim? Otele baskı yapıyorsunuz. Almanya'da hiçbir şey tesadüf değildir. Almanya'da hiçbir şey tesadüf olmaz. Almanya'da hiçbir şey özgür de değildir. Almanya'da basının bir tanesi bile özgür değildir, sistemin kontrolündedir. Tamamen kontrolündedir, yüzde 100 kontrolündedir. Aksi takdirde ideolojik olarak çok zıt gazetelerin aynı cümle ve kelimelerle Türkiye'ye ve cumhurbaşkanına saldırması tesadüf olmaz. Böyle bir tesadüf yok. Verilir, hazırlanır, öyle yazarlar. İstemedikleri bir şey yazarlarsa çok ciddi maddi ceza alır, sonra düzeltirse ödüller. Ben çok iyi biliyorum sistemi. Bunların kılcal damarını biliyorum. 12 sene Avrupa'da, Avrupa Konseyi Parlamentosu'nda, Venedik Komisyonu'nda her yerde görevler yaptım. Başkanlık yaptım. Bunların ciğerini bilirim" diye konuştu. Toplantının ardından Bakan Mevlüt Çavuşoğlu İstanbul'a gitmek üzere Manavgat'tan ayrıldı. Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), ()