(Görüntülü Haber) Çavuşoğlu: Astana görüşmelerine ABD de katılabilir (2)

ANTALYA, () - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Astana mutabakatı ile ilgili Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüştüklerini ve bununla ilgili mutabakat imzalandığını belirtti. Çavuşoğlu, "İleride katkı sağlamak isteyen ülkelere açığız. Burada kimse dışlanmıyor ve bizim amacımız rol çalmak değil. ABD katılmak isterse bundan büyük mutluluk duyarız" dedi.