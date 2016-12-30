ANTALYA, () - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Astana mutabakatı ile ilgili Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüştüklerini ve bununla ilgili mutabakat imzalandığını belirtti. Çavuşoğlu, "İleride katkı sağlamak isteyen ülkelere açığız. Burada kimse dışlanmıyor ve bizim amacımız rol çalmak değil. ABD katılmak isterse bundan büyük mutluluk duyarız" dedi.
(Görüntülü Haber) Çavuşoğlu: Astana görüşmelerine ABD de katılabilir (2)
ANTALYA, () - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Astana mutabakatı ile ilgili Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüştüklerini ve bununla ilgili mutabakat imzalandığını belirtti. Çavuşoğlu, "İleride katkı...
30 Aralık 2016 Cuma 18:39
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.