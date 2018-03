(Görüntülü Haber) Çatışmalarla anılan Namaz Dağı'nda paraşüt keyfi

ŞIRNAK'ta güvenliğin sağlanmasıyla gençler, yıllarca çatışmaların yaşandığı Namaz Dağı'nda yamaç paraşütü yapmanın heyecanını yaşıyor. Kentte huzur ve güven ortamının sosyal yaşama yansımasının en güzel örneği, Namaz Dağı'nda yamaç paraşütü yapılması. Şırnak Doğa Sporları ve Havacılık Derneği üyesi gençler, kent merkezine 4 kilometre uzaklıktaki 1760 rakımlı Namaz Dağı'nda yamaç paraşütüyle uçmanın keyfini yaşıyor. Namaz Dağı ve İkizce köyü bölgesinde 2 ayrı noktada uçuş gerçekleştiren sporcular, şartların elverişli olması halinde Cudi ve Gabar dağlarında da uçmak istediklerini söyledi. Dernek Başkanı Osman Oğrak, 2013'te 2 kişiyle başladıkları uçuşları şimdi 20 sporcuyla sürdürdüklerini belirterek, uçmak isteyen vatandaşları da ikili uçuşlarla uçurduklarını ifade etti. Huzurun sağlanmasıyla yamaç paraşütüne ilginin arttığını ifade eden Oğrak, "2013 yılında derneğimizi kurduk. Şu anda aktif olarak 20 pilotumuz mevcut. Şırnak, yamaç paraşütüne potansiyel olarak elverişli bir bölge. Termal havaları karşılamada, yelken hava konusunda Namaz Dağı'nı kullanıyoruz. Aynı zamanda ikiz tepemiz var. Sporumuzu genellikle hafta sonları etkin bir şekilde yapıyoruz. Spora ilgi duyan vatandaşlarımıza, memurlarımıza genellikle tandem dediğimiz ikili uçuşlarla uçuruyoruz" dedi. Türk Hava Kurumu'nun uçuş başlangıç kursu vermesini talep eden Başkan Oğrak, "Biz yaklaşık 3 yıldır Türk Hava Kurumu'nda yazışmalarla kurs talep ettik. Bölgesel sıkıntılardan dolayı iptal oldu. Türk Hava Kurumu'ndan Şırnak'ta öncelikli olarak bir başlangıç kursu açmasını talep ediyoruz. Bizim dernek olarak amacımız, burada yamaç paraşütü sporunu geliştirmek ve yaygınlaştırmak. Bunun dışında irtibatta olduğumuz farklı bölgelerdeki yamaç paraşütü pilotlarını bir etkinlik altında buraya getirmek. Onlarla diyalog halindeyiz. Arzu ettiğimiz desteği bulursak, sene içerisinde bir yarışma yapmayı planlıyoruz" diye konuştu. Kalkış noktasına ulaşmak için yürüdüklerini ifade eden Osman Oğrak, "Burada sporumuzu yaparken ulaşım konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Özellikle take off dediğimiz çıkış alanına ulaşmak için toprak yolda yaklaşık olarak 15-20 dakika yürüyoruz. Zorlanıyoruz. Şayet bu arzu ettiğimiz desteği bulabilirsek, bu take off ve iniş alanını düzeltirsek, çok daha güvenli uçuşlar yaparız" dedi. Şırnaklı Beden Eğitimi Öğretmeni Salih Çakan ise, 2 yıllık pilot olduğunu dile getirerek, "Yaptığımız etkinliklerde şu anda Namaz Dağı'nı kullanıyoruz. Namaz Dağı'nda eğitim uçuşlarımız oluyor, daha çok yelken ve termik dediğimiz eğitimlerimize devam ediyoruz. Bu süreçte Doğa Sporları ve Havacılık Derneği olarak çok aktifiz. Her hafta sonu mutlaka etkinliklerimiz devam ediyor. Bu etkinlikler çerçevesinde de sürekli kendimizi bir sonraki evreye daha iyi hazırlanıp, hedefimiz olan yarışmalara katılıp, bu süreci daha da iyi atlatmamızı diliyorum" diye konuştu.