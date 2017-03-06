(Görüntülü Haber) Çatıdan düşen kar kütlesiyle mahsur kaldılar

Eser AYDIN/ MUŞ, ()-MUŞ'ta hava sıcaklıklarının artması ile birlikte çatılardan kütleler halinde düşen kar, bazı ev ve iş yerlerinin yollarını kapattı. Evlerinde mahsur kalan aile, belediyenin karları temizlemesiyle kurtuldu. Muratpaşa Mahallesinde, Gürler ailesi'ne ait tek katlı evin çatısında biriken ve buzlaşan kar kütlesi, düşünce evden dışarı çıkılmaz oldu. Bunun üzerine evdekiler, telefonla belediyeden yardım istedi. Gelen kepçe ile evin kapısını kapatan kar temizlendi. Temizliğin ardından Gürler ailesi sokağa çıkabildi. Evde kar hapsinde kalan ailesininunutulmaz bir gün yaşadığını söyleyen Resul Gürler, "Sabah uyandığımızda evin kapısını açamadık. Pencereden baktığımızda tonlarca karın düştüğünü gördük. Telefonla belediyeyi arayarak yardım istedik. Gelen kepçe ile kapımızın önü açıldı. Evden çıkınca eşim ve çocuklarımla birlikte temizlik çalışmasına eşlik etti" diye konuştu. Karın yoğun yağdığı Muş kent merkezi ve Kale Mahallesi'nde çatılardan düşen tonlarca karın birçok ev ve iş yerinin önünün kapattığını belirten yetkililer ise, "Bu yıl karla mücadele çok zor oldu" dediler.