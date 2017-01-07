Muammer ŞEN / KARMAN, )) KARAMAN'da bir kişinin çatıdaki kar kütlesinin düşürdüğü tabelanın altında kalmaktan, son anda kurtulması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Olay Molla Fenari Caddesi üzerinden giyim mağazasının önünde meydana geldi. Bir kişi giyim mağazasının önünde önünde arkadaşlarıyla sohbet ederken büyük bir gürültü ile çatıdan kar kütlesi hareket etti. Kar kütlesi çarptığı iş yerinin tabelasıyla birlikte yere düşerken, olayı fark eden şahıs can havliyle içeriye kaçtı. İş yerinin önünde bekleyen ve isminin açıklanmasını istemeyen şahsın son anda kurtulduğu olay iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
(Görüntülü Haber) Çatıdan düşen kar kütlesi ve tabeladan saniyelerle kurtuldu
Muammer ŞEN / KARMAN, )) KARAMAN'da bir kişinin çatıdaki kar kütlesinin düşürdüğü tabelanın altında kalmaktan, son anda kurtulması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Olay Molla Fenari Caddesi üzerinden...
07 Ocak 2017 Cumartesi 16:13
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