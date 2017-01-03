(Görüntülü Haber) Çatıda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde tek katlı bir işyeri deposunun çatısında mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri aşağı indirdi. Yeni Mahalle Selçuklu Caddesi'ndeki tek katlı bir işyerinin karla kaplı çatısında bir köpeğin olduğunu...
03 Ocak 2017 Salı 16:24
KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde tek katlı bir işyeri deposunun çatısında mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri aşağı indirdi. Yeni Mahalle Selçuklu Caddesi'ndeki tek katlı bir işyerinin karla kaplı çatısında bir köpeğin olduğunu ve aşağıya inemediğini gören vatandaşlar Tavşanlı Belediye İtfaiyesini arayarak yardım istedi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, araç merdivenini çatıya doğru uzattı. Bir itfaiye eri çatıdaki köpeği alarak aşağıya indirdi. Çatıdan indirilen köpek daha sonra ara sokaklarda gözden kayboldu.
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