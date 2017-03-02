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(Görüntülü Haber) Çatıda ipe dolanan kargayı itfaiye kurtardı

YALOVA'da bir apartmanın çatısında ipe dolanan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı. Merkez Gaziosmanpaşa Mahallesi Girne Caddesi üzerindeki bir apartmanın çatısında ayakları ipe dolanan kargayı fark eden bina sakinleri, durumu Yalova İtfaiyesi’ne...

YALOVA'da bir apartmanın çatısında ipe dolanan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı. Merkez Gaziosmanpaşa Mahallesi Girne Caddesi üzerindeki bir apartmanın çatısında ayakları ipe dolanan kargayı fark eden bina sakinleri, durumu Yalova İtfaiyesi’ne bildirdi. Merdivenli araçla çatıya kadar ulaşan itfaiye ekipleri, kargayı ayağına dolanan ipi keserek kurtardı. Karga doğaya salındı.

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