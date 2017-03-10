(Görüntülü Haber)Çarşamba Çayı taşma noktasına geldi

Hüseyin DUMRU/BOZKIR (Konya), () - KONYA'nın Bozkır İlçesi'nin içinden geçen Çarşamba Çayı, karların erimesi ve son günlerde yağan yağmur nedeniyle taşma noktasına geldi. Bölgede bu yıl yoğun kar yağışı etkili oldu. Yer yer karın yüksekliği 3 metreye kadar ulaştı. Hava sıcaklığının artması nedeniyle de eriyen kar sularının Çarşamba Çayı'na akması ve son haftalardaki yağan yağmur nedeniyle çaydaki su seviyesi yaklaşık 2 metreyi buldu. Bu nedenle de Çarşamba Çayı taşma noktasına geldi. 2008-2010 ve 2012 yılında da taşkınlar meydana gelmişti. Taşkınlar nedeniyle Çarşamba Çayı'nda ıslah çalışması yapıldığı ancak yine de halk tedirgin. Bozkır Belediyesi de dere yatağını sürekli kontrol ederek, taşkına sebep olabilecek tıkanmalara karşı tedbirlerini sürdürüyor.