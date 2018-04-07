(Görüntülü Haber) Çarpma sırasında çay bahçesinde oturanlar büyük panik yaşadı

İhsan YALÇIN- İstanbul,()
İSTANBUL Boğazı'nda dümeni kilitlenen arpa yüklü bir gemi, Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı. Çarpma sırasında yalının yanındaki çay bahçesinde oturanlar büyük panik yaşadı. Çarpma sonrası içeriye su doldu.
İhsan YALÇIN- İstanbul,() İSTANBUL Boğazı'nda dümeni kilitlenen arpa yüklü bir gemi, Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı. Çarpma sırasında yalının yanındaki çay bahçesinde oturanlar büyük panik yaşadı. Çarpma sonrası...
07 Nisan 2018 Cumartesi 20:48
İhsan YALÇIN- İstanbul,()
İSTANBUL Boğazı'nda dümeni kilitlenen arpa yüklü bir gemi, Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı. Çarpma sırasında yalının yanındaki çay bahçesinde oturanlar büyük panik yaşadı. Çarpma sonrası içeriye su doldu.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı