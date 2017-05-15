(Görüntülü Haber) Çarmelik Kervan Sarayı cazibe merkezi olacak

Ömer PINAR-ŞANLIURFA-) KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın ardından Büyükşehir Belediyesi'nin restorasyon çalışmaları ile destek verdiği Çarmelik Kervansarayı, cazibe merkezi oluyor. Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Büyük Han köyünde yer alan ve kitabesi bulunamadığı için kesin yapım tarihi bilinmeyen Çarmelik Kervansarayı, turizmde hak ettiği yeri almaya hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ardından Büyükşehir Belediyesi'nin restorasyon çalışmaları ile yeniden hayat bulan Çarmelik Kervansarayı'na son yıllarda ziyaretçi akını yaşanmaya başladı. Evliya Çelebi'nin de 'Seyahatname'sinde bahsettiği tarihi Çarmelik Kervansarayı için yaşanan gelişmeler köy halkını da umutlandırırken, köylüler kervansarayı görmek için çok sayıda ziyaretçinin bölgeye geldiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesinin de kervansarayın adını taşıdığı camiyi restore etmesi ile bir bütünlük sağlayan bölge, şimdiden Şanlıurfa turizmi için gelecek vaat eden adresler arasında yerini aldı. Büyükşehir Belediyesinin kervansaray yapısına uygun olarak restore çalışmalarını tamamladığı cami ibadete açılırken, bölgenin turizmde hak ettiği yere gelebilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Başkan Çiftçi, şunları söyledi. Değerlerimizi özüne uygun yaşatmalı ve bunları tüm dünyaya duyurmalıyız. Ecdadımızın yapmış olduğu eserleri bizlerin yaşatması lazım. Büyükşehir Belediyesi Koruma Kontrol Şube Müdürlüğümüz birçok ilçemizde olduğu gibi Bozova'da da Çarmelik Kervansarayı'nın yapısına uygun bir şekilde yine kervansarayın adını taşıyan camiyi restore etti. Şimdi sıra bölgeyi en güzel bir şekilde turizme kazandırma sırasıdır. Bu anlamda da bu tarihi güzelliği yerinde görmek isteyen herkesi Bozova'daki Büyük Han köyüne davet ediyorum.