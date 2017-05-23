Ali AKSOYER / İstanbul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün katıldığı mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 4 yıl içinde Hasdal'daki yeni yerine taşınacağını söyledi. Erdoğan, yeni dönemde Çapa merkezde sadece poliklinik hizmetinin verileceğini bildirdi. Fatih'te bulunan İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi yerleşkesi havadan görüntülendi. hava kamerası tarafından çekilen görüntülerde yerleşke tepeden görülüyor.
(Görüntülü Haber) Çapa Hastanesi havadan böyle görüntülendi
Ali AKSOYER / İstanbul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün katıldığı mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 4 yıl içinde Hasdal'daki yeni yerine taşınacağını söyledi. Erdoğan,...
23 Mayıs 2017 Salı 16:16
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