(Görüntülü Haber) Canlı yayındaki muhabirin kurbanlık dana ile mücadelesi
IRAK'ın kuzeyindeki Erbil kenti merkezli, uydudan yayın yapan K24 Televizyonu Ankara muhabiri Ercan Dağ'ın hayvan pazarında canlı yayın sırasında üzerine gelen dana ile mücadelesi görüntülere yansıdı. Ankara'nın en büyük hayvan pazarı...
02 Eylül 2017 Cumartesi 12:19
IRAK'ın kuzeyindeki Erbil kenti merkezli, uydudan yayın yapan K24 Televizyonu Ankara muhabiri Ercan Dağ'ın hayvan pazarında canlı yayın sırasında üzerine gelen dana ile mücadelesi görüntülere yansıdı. Ankara'nın en büyük hayvan pazarı Ovacık Hayvan Pazarı'nda Kurban Bayramı hareketliliği ve pazardaki hayvan alım satımları ile ilgili canlı yayın yapan K24 Televizyonu muhabiri Ercan Dağ, ilginç bir olay yaşadı. Yayın için stüdyonun kendisine dönmesini bekleyen muhabir Dağ, bulunduğu alanda huysuzlanan bir dananın üzerine doğru gelmesi, darbelerden kurtulmaya çalışması, yayına yansıdı. Şaşkın ifadelerinin ekrana yansıdığı görüntülerde muhabir Dağ, o sırada televizyon ekranındaki farklı muhabirlerin yeraldığı 4'lü görüntüde bulunması spiker tarafından da fark edildi. Bu sırada stüdyodaki spikerin muhabir Dağ'a, öncelik vermesi ve uyarılarda bulunduğu diyaloglar ise izleyenleri kahkahaya boğdu.
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