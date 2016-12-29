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(Görüntülü Haber) Çankırı'da yoğun kar yağışı

Ethem YENİGÜRBÜZ/ÇANKIRI () - ÇANKIRI'da dün akşam saatlerinde başlayan ve gündüz de devam eden kar yağışı nedeniyle Valilik, Kızılırmak ilçesi hariç, merkez ve 11 ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okulları bir gün tatil etti. Çankırı...

Ethem YENİGÜRBÜZ/ÇANKIRI () - ÇANKIRI'da dün akşam saatlerinde başlayan ve gündüz de devam eden kar yağışı nedeniyle Valilik, Kızılırmak ilçesi hariç, merkez ve 11 ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okulları bir gün tatil etti. Çankırı kent merkezinde kar kalınlığı 35 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 50, rakımı 2 bin metreyi bulan Ilgaz Dağı'nda ise 1 metreye çıktı. Çankırı Belediyesi ekipleri, hayatı olumsuz etkilememesi için karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, karın ağırlığına dayanamayıp kırılan ağaç dalları da temizleniyor. Sabah saatlerinde sürüücülerin büyük bölümü araçlarını çıkartamazken, yola çıkanlar da ara yollarda ilerlemekte zorlandı.

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