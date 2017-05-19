Ankara'da Çankaya Belediyesi'nin ev sahipliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Funda Arar konseri etkinliği düzenlendi. Anıtpark'ta Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlik Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi eşliğinde lazer gösterisi ile devam etti. 19 Mayıs etkinliği'nde konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Alper Taşdelen Ankaralıların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Etkinlik Funda Arar konseriyle sona erdi.
(Görüntülü Haber) Çankaya Belediyesi 19 Mayıs'ı Funda Arar konseri ile kutladı
Ankara'da Çankaya Belediyesi'nin ev sahipliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Funda Arar konseri etkinliği düzenlendi. Anıtpark'ta Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlik Atatürk'ün...
19 Mayıs 2017 Cuma 22:31
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