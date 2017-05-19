Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sözcü Gazetesi avukatı Celal Ülgen "Buradan FETÖ'cü çıkmaz"
"Sözcü'den Fetü'cü çıkmaz"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'dan Sözcü Gazetesi'ne operasyon açıklaması
İrfan Fidan'dan Sözcü Gazetesi'ne operasyon...
Sözcü Gazetesine operasyon ve tepkiler...
Sözcü'ye operasyon Türkiye'yi ayağa kaldırdı
SÖZCÜ GAZETESİNİN AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI
Sözcü Gazetesi'nin Avukatı'ndan açıklama

(Görüntülü Haber) Çankaya Belediyesi 19 Mayıs'ı Funda Arar konseri ile kutladı

Ankara'da Çankaya Belediyesi'nin ev sahipliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Funda Arar konseri etkinliği düzenlendi. Anıtpark'ta Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlik Atatürk'ün...

Ankara'da Çankaya Belediyesi'nin ev sahipliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Funda Arar konseri etkinliği düzenlendi. Anıtpark'ta Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlik Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi eşliğinde lazer gösterisi ile devam etti. 19 Mayıs etkinliği'nde konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Alper Taşdelen Ankaralıların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Etkinlik Funda Arar konseriyle sona erdi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246