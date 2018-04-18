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(Görüntülü Haber)'Canım Türkiyem' şarkısını memleketi Kınık'ta tanıttı

BESTECİ, söz yazarı ve yorumcu Fırat Tanır'ın, memleketi İzmir'in Kınık ilçesinde, klibini yöre halkıyla birlikte çektiği 'Canım Türkiyem' isimli şarkısı, düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Kınık Belediyesi'nin sponsor olduğu...

BESTECİ, söz yazarı ve yorumcu Fırat Tanır'ın, memleketi İzmir'in Kınık ilçesinde, klibini yöre halkıyla birlikte çektiği 'Canım Türkiyem' isimli şarkısı, düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Kınık Belediyesi'nin sponsor olduğu 'Canım Türkiyem' isimli şarkının tanıtımı için Kınık Belediyesi Sakız Adası Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen tanıtım toplantısına Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün, Kınık Belediye Başkanı Ak Partili Sadık Doğruer, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Başçavuş Oral Kaymak, Ak Parti Kınık İlçe Başkanı Sami Mollaahmet, besteci ve söz yazarı Fırat Tanır ve çok sayıda davetli katıldı. Toplantıda konuşan Fırat Tanır, yıllardır söz yazıp, bestelediğini belirterek, "Müzik yolculuğuma çıktığımda iki hayalim vardı. Birincisi ve en önemlisi, ülkeme, milletime, Türkiyem’e bir şarkı yazmak, bestelemek ve yorumlamak idi. İkinci hayalim ise yaptığım şarkının klibini memleketimde, memleketlimle, yani sizlerle çekmekti. Sizlerin desteği ile bugün bu iki hayalimi de gerçekleştirmiş bulunmaktayım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Canım Türkiyem, ülkemize, miletimize armağanımız olsun. Sloganımız ise 'Sevdamız bayraktır, aşkımız vatandır' olsun" dedi. Konuşmaların ardından Tanır'ın 'Canım Türkiyem' isimli şarkısının klibi, davetlilere izletildi. Porotokol üyeleri ve davetliler ellerindeki Türk bayrakları ile şarkıya eşlik etti. ŞARKININ SÖZLERİ Dağlarına yol olurum / Yoluna yoldaş olurum / Toprağına su olurum / Suyuna can olurum / Sana kurban olurum / Benim Canım Türkiyem / Sevdamız bayraktır / Atalardan mirastır / Aşkımız vatandır / Türkiyem, ülkem benim / Canım Türkiyem / Gökyüzüne ay olurum / Ayına yıldız olurum / Mazine hayran olurum / Bayrağına kan olurum / Sana kurban olurum / Benim canım Türkiyem / Sevdamız bayraktır / Atalardan mirastır / Aşkımız vatandır / Türkiyem, ülkem benim / Ülkem, canım Türkiyem.

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