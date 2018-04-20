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(Görüntülü Haber) Canik Belediye Başkanı, Afrin’de yemek dağıttı

Ferhat DERVİŞOĞLU REYHANLI,(Hatay),() SAMSUN'un Canik İlçe Belediye Başkanı Osman Genç ve beraberindeki heyet, Afrin merkezinde konuşlu bulunan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı'nın mobil aşevinde halka sıcak yemek...

Ferhat DERVİŞOĞLU REYHANLI,(Hatay),() SAMSUN'un Canik İlçe Belediye Başkanı Osman Genç ve beraberindeki heyet, Afrin merkezinde konuşlu bulunan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı'nın mobil aşevinde halka sıcak yemek dağıttı. Belediye Başkanı Osman Genç ve beraberindeki heyet Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından terör örgütlerinden temizlenen Afrin merkezindeki İHH İnsani Yardım Vakfı'nın mobil aşevinden sıcak yemek dağıtımı yaptı. Afrin'de bölge halkına Türkiye'nin yardımlarının ulaştırılmasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Başkan Genç, Samsun İHH ve Memur-Sen Samsun Şubesi yetkilileri ile Afrin'e geldik. Burada İHH'nın yürütmüş olduğu faaliyetleri yakından görme imkanımız oldu. Afrin merkezinde konuşlu bulunan mobil aşevinde günlük 10 bin kişilik yemek çıkartılıyor. Bizde burada dağıtımlara eşlik ettik. Türkiye'nin yardımlarının buralara ulaştığını görmek bizleri memnun etti dedi.

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