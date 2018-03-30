(Görüntülü Haber) Canan Karatay: Çay ve fındık sağlık için önemli; bol bol tüketin (2)

'KARADENİZ'DEKİ KANSER VAKALARINI ÇERNOBİL'E BAĞLIYORUM' Artvin’de öğrencilerin katılımı ile düzenlenen söyleşi programına katılan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Karadeniz Bölgesi’ndeki kanser vakaları ile ilgili olarak, “Karadeniz’deki kanser vakalarını ben Çernobil’e bağlıyorum” dedi. Artvin Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından Ahmet Hamdı Tanpınar Kültür Merkezi’nde düzenlenen 'Kendine iyi bak' söyleşi programında konuşan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Artvin’in cennetten bir köşe olduğunu belirterek HES’lerin yeşil doğaya zarar verdiğini söyledi. Öğrencilere cağ kebabı yemeleri tavsiyesinde bulunan Karatay, “Bütün komşu şehirler aynı kültürün içindedirler, onun için devamlı yarışırlar. İnşallah Artvin patentini alır. Cağ kebap çok önemli. Kahvaltıda sucuk yiyoruz, kavurma yiyoruz. Tabii ki bulursanız cağ döner de yiyebilirsiniz. Döneri bol bol yiyin ama yanında ekmek, pilav ve makarna yemeyin” dedi. Karadeniz’deki kanser vakalarına değinen Karatay, şunları dedi: “1987 yılında Çernobil bütün Avrupa’yı ve Türkiye’yi etkiledi. Karadeniz’deki kanser vakalarını ben Çernobil’e bağlıyorum. O dönem bizim devlet büyüklerimiz ‘Böyle bir şey yok’ dedi ama radyasyon bulutu üstümüzden geçti. İsrail önlem aldı, Fransa önlem aldı. Trakya’da bizim inekler öldü ama hiçbir şey yokmuş gibi davranıldı. Beslenmenin burada büyük bir payı yok, Karadeniz bölgesinde çok sağlıklı yiyecekler var. Hamsi, çay gibi yiyecekler çok sağlıklı. Bence çok sağlıklı olmanız için sağlıklı beslenmeniz gerekiyor. Bol bol cağ kebabı, köy yumurtası, yayla yağı ve peyniri yemeniz gerekiyor. Bu temiz havayı hiçbir yerde bulamıyoruz. Geldim şaşırdım temiz havadan sarhoş oldum.” Adem GÜNGÖR/ARTVİN, ()