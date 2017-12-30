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(Görüntülü Haber) Çanakkaleliler yılbaşı alışverişinde

ÇANAKKALE'de yılbaşı öncesi çarşı ve mağazalarda alışveriş canlılığı görüldü. Yağışlı havanın etkili olduğu kentte, yılbaşı kutlaması ihtiyaçlarını karşılamak için çok sayıda kişi çarşı ve alışveriş merkezlerini...

ÇANAKKALE'de yılbaşı öncesi çarşı ve mağazalarda alışveriş canlılığı görüldü. Yağışlı havanın etkili olduğu kentte, yılbaşı kutlaması ihtiyaçlarını karşılamak için çok sayıda kişi çarşı ve alışveriş merkezlerini tercih etti. Bazı kişiler sebze, meyve ve kuru yemiş alırken, bazı kişiler de yakınlarına hediye beğendi. 2018'e evinde gireceğini söyleyen Gizem Bayhan, "Yılbaşında evde olacağım. Sebze ve meyve alıyorum. Yılbaşında meyve salatası yapacağım" diye konuştu. Bir mağazada alışveriş yapan Ersan Çeviker ise "Yılbaşı bizim için rutin oluyor. Her zamanki günlerden bir farkı yok. Yılbaşını evimizde geçireceğiz. Alışverişe çıktık. Yılbaşı için özel bir alışveriş yapmadık" dedi.

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