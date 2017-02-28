(Görüntülü Haber)Çanakkale’de deniz ulaşımına sis engeli

ÇANAKKALE’de akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Lapseki-Gelibolu ve Çardak-Gelibolu arasındaki feribot seferleri durduruldu. Çanakkale Boğazı’nda yoğun sis akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Boğazın Marmara Denizi girişinde görüş mesafesinin iyice düşmesi üzerine Liman Başkanlığı talimatıyla, Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan Lapseki-Gelibolu arasındaki feribot seferleri saat 22.30’da durduruldu. Ayrıca özel şirkete ait feribotların sefer yaptığı Çardak-Gelibolu hattında da seferler yapılamıyor. Bu nedenle özellikle ağır tonajlı araçların geçiş noktası olan Lapseki ve Gelibolu feribot iskelelerinde TIR ve kamyonlar uzun araç kuyrukları oluştu. Yetkililer, sis etkisini yitirdikten sonra bu iki hatta feribot seferlerinin yeniden başlayacağını bildirdi.