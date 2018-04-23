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(Görüntülü Haber) Çanakkale’de 23 Nisan coşkusu

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE’de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk koyma töreniyle başlandı. 23 Nisan coşkusu, Kordonboyu'ndaki çeşitli etkinliklerle sürdü. Cumhuriyet...

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE’de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk koyma töreniyle başlandı. 23 Nisan coşkusu, Kordonboyu'ndaki çeşitli etkinliklerle sürdü.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde, saat 10.30'da düzenlenen törene, Çanakkale Belediye Başkan Vekili İbrahim Can Ergun, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda Çanakkaleli katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Özkan, öğrencilerle Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Özkan, "23 Nisan milletimizin bağımsızlığına giden yolun, Anadolu'nun dört bir yanının demokrasi meşalesiyle aydınlatıldığı, vatan sevgisinin, bağımsızlık özleminin, bayrak aşkının doruğa ulaşarak, kurtuluşu işaret ettiği, bağımsızlığa kast edenlere karşı milletimizin nasıl bir ve beraber olacağını yedi düvele gösterdiği, halkın, milletin, ulusun, yönetimine katılma yetkisini nasıl kullandığı gündür" dedi.

Resmi çelenk koyma törenine katılan CHP il örgütü üyeleri, daha sonra alternatif çelenk koyma töreni düzenledi. Çanakkale Belediye Başkan Vekili İbrahim Can Ergun, CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Uyanık, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Serdar Soydan, kadın ve gençlik kolları üyeleri hep birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. CHP'nin alternatif çelenk sunma töreni sırasında, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Çanakkale Şubesi Başkanı Necmi Akyalçın ile İYİ Partililer tarafından Çanakkale İl Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı'na konuldu.

Çanakkale’deki 23 Nisan kutlamaları, Kordonboyu'ndaki çeşitli etkinliklerle devam sürdürüldü.

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