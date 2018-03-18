Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS,() Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıldönümü törenleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de yürüttüğü harekatın zaferle sonuçlanması nedeniyle Kilis'te coşkuyla gerçekleşti. Kilis'te Çanakkale Zaferi?nin yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Törene; Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, AK Parti Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ve Reşit Polat, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ve il protokolü katıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin kent merkezinde kontrolün sağlanması, etkinliklerin coşkulu geçmesine neden oldu. Hacı Cümbüş Kavşağı'nda protokol üyeleri, komandolar ve vatandaşlar yürüyüş gerçekleştirdi. Mehter Marşı ve kahramanlık türküleri eşliğinde yürüyüş yapan binlerce Kilisli, ellerindeki Türk bayrakları ile sloganlar atarak Cumhuriyet Caddesi'ne kadar yürüdü. Tören, Cumhuriyet Meydanı'nda çeşitli etkinliklerle devam etti.
(Görüntülü Haber) Çanakkale ve Afrin zaferi kutlandı
Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS,() Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıldönümü törenleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de yürüttüğü harekatın zaferle sonuçlanması nedeniyle Kilis'te coşkuyla gerçekleşti. Kilis'te Çanakkale...
18 Mart 2018 Pazar 14:44
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