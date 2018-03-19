(Görüntülü Haber) Çanakkale Türküsü eşliğinde sema

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü Yıldönümü kutlamaları kapsamında, Gelibolu Mevlevihanesi'nde Çanakkale Türküsü eşliğinde sema dönüldü. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü Yıldönümü nedeniyle gece de çeşitli etkinlikler yapıldı. Gelibolu Mevlevihanesi'ndeki program, Mevlevi üstadı Mustafa Özbağ'ın söyleşisiyle başladı. ÇOMÜ Tasavvuf Topluluğu Akademik Danışmanı öğretim görevlisi Halit Kuşku, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Mesnevi okumalarının ardından program, Çanakkale, Bursa ve Edirne'den gelen 30 semazen, Çanakkale Türküsü eşliğinde sema yapması ile sona erdi.