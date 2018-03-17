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(Görüntülü Haber) Çanakkale Şehitlerini unutmadılar

ERZİNCAN, () ERZİNCAN Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitim gören polis adayları 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale şehitlerini oluşturdukları kareografi ile andılar. Erzincan...

ERZİNCAN, () ERZİNCAN Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitim gören polis adayları 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale şehitlerini oluşturdukları kareografi ile andılar. Erzincan POMEM'de eğitim gören bin 650 polis adayı, üniformalı olarak yan yana gelerek Mehmetçik'e Saygı Anıtı'nı oluşturdular. Havadan drone ile görüntülenen kareografi de polis adayı öğrencileri, Erzincan POMEM Çanakkale yazısını da oluşturdu. Dev Türk Bayrağı ile süslenen çalışmada bin 650 öğrenci aynı anda Şair Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerinden dizeler de okudu.

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