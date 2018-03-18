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(Görüntülü Haber) Çanakkale şehitlerini anma töreninde, karanfilden Türk bayrağı

AMASYA'da 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehitlikte tören düzenlendi. Törene 2 bin kırmızı karanfilden yapılan Türk bayrağı damgasını vurdu. Amasya'da 18 Mart Çanakkale...

AMASYA'da 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehitlikte tören düzenlendi. Törene 2 bin kırmızı karanfilden yapılan Türk bayrağı damgasını vurdu. Amasya'da 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Tekirdede Şehitliği'nde tören düzenlendi. Töreni’ne Amasya Valisi Osman Varol, Tugay Komutanı Tankçı Kurmay Albay Zafer Uğur, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, Emniyet Müdürü Fahri Bulut, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Amasya Valisi Osman Varol, şehitlik anıtına çelenk koydu. Daha sonra şehitler için saygı atışında bulunuldu. Amasya Valisi Osman Varol, anıt özel defterini imzalandı. Amasya Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu eşliğinde dua edilmesinin ardından şehit kabirlerine kırmızı karanfil bırakıldı. Törene 2 bin kırmızı karanfilden oluşan Türk bayrağı damgasını vurdu. Tören, şehitlik bahçesine çam fidanları dikilmesinin ardından sona erdi.

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