(Görüntülü Haber) Çanakkale şehidinin en acı hatırası

ÇANAKKALE Savaşları'nın üzerinden 102 yıl geçmesine rağmen bölgedeki müzelerde o döneme ait savaş malzemeleri sergileniyor. Bu müzelerde şehitlere ait acı hatıralar ise Çanakkale ruhunun ziyaretçilere en iyi şekilde anlatıyor. Kahraman bir Mehmetçiğin postalı içinde 102 yıldır bozulmadan kalmış kaval kemiği savaşın şiddetini ve acımasızlığını gözler önüne seriyor. Çanakkale Savaşlarının 102'nci yıl dönümü olan 18 Mart ve 24 Nisan tarihlerinde yapılacak törenler için şimdiden hazırlıklar başlarken, bölgeye önümüzdeki günlerde çok sayıda kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Bu ziyaretlerde en çok ilgi gören ise Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki müzeler oluyor. Müzelerde daha çok askerlerin kullandığı kıyafetlerin yanı sıra savaş malzemeleri yer alırken, bunların arasında Çanakkale ruhunu yeni nesillere en iyi şekilde aşılayacak, acı hatıralarda görülüyor. Uzun yıllar bölgede yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan mermi saplanmış kafa tası, bot içerisinde kalmış bir şehidin kaval kemiği gibi hatıralar müzelerde sergileniyor. Onlardan biri ise 2008 yılında Seddülbahir Köyü'ndeki Ertuğrul Tabyası'nın onarımı sırasında bulunan ve bir şehide ait olduğu düşünülen acı hatıra. Uzun yıllar Ertuğrul Tabyası'nda sergilenen ve geçen yılda Namazgah Tabyası'ndaki müzeye taşınan asker postalı içinde 102 yıldır bozulmadan kalmış kaval kemiği savaşın şiddetini ve acımasızlığını gözler önüne seriyor. Ayrıca Mehmetçiğin Çanakkale destanını da hangi zor şartlarda, gözünü dahi kırpmadan bedenini siper edecek kadar cesur ve kahramanca yazdığı bu acı hatıralar ile ortaya çıkıyor. Alan Kılavuzları ve Çanakkale Şehitlerine Vefa Derneği Başkanı Ertekin Köse, "Bir milletin kader anlarının yaşandığı, kararların verildiği Namazgah Tabyası içindeyiz. Komutanlarımız burada kararları verirken yanlarında bulunan Mehmetçiklerimiz'in kiminin kolu, kiminin bacakları kopuyordu. Yaşları 18 ile 24 arasındaydı. Bu vatan için çok ciddi bedel ödüyorlardı. Bu tabyalar zaman zaman günlerce aylarca bombalanıyordu. Bombardıman sırasında Mehmetçiklerimizin kolu, bacakları kopuyordu. Onlardan bir örnek şuanda Namazgah Tabyası'nda sergileniyor. Bölgede zaman zaman yağmurlar yağdıktan sonra ya da tarlalar sürülürken şehitlerimize ait kemikler ortaya çıkmaya devam ediyor."