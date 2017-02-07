(Görüntülü Haber)Çanakkale sallanmaya devam ediyor

Haber: ÇANAKKALE,()5.3 LÜK DEPREM KORKUTTU ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi yakınlarında Richter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem, Ege Bölgesi kıyı şeridinde de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre, bugün saat 05.24'de merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi yakınlarında yerin 5 kilometre altında 5.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem Muğla, Aydın ve İzmir'de de hissedildi. ÇANAKKALE' DE İKİ DAKİKA ARAYLA 4.3 VE 4.2 LİK DEPREM ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi, saat 08.15'te Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde bir depremle daha sarsıldı. İki gündür deprem fırtınasının devam ettiği Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde bu sabah saat 05.24'te meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından, bölge saat 8.15'te yeniden sarsıldı. Merkez üssü Ege Denizi'nin Ayvacık açıkları olarak saptanan yerin 8.8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem geniş bir alanda hissedildi. AFAD merkezüssü Çanakkalenin Ayvacık ilçesinde saat 08.17 de 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildiğini bildirdi