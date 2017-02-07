Çanakkale sallanmaya devam ediyor 2
(Görüntülü Haber) Çanakkale sallanmaya devam ediyor 2
Çanakkale sallanmaya devam ediyor 2
07 Şubat 2017 Salı 09:42
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