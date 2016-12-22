(Görüntülü Haber) Çanakkale'nin adaları terk edilmiş ağlardan temizleniyor

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde denize terk edilmiş ağların temizlenmesi için çalışma yapıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, su ürünleri yaşam alanlarının korunması, terk edilmiş av araçlarının neden olduğu kontrolsüz avcılığı engelleyerek biyolojik ve ekonomik kayıplarının azaltılması amacıyla 2 yıl önce 'Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi' adlı projeyi hayata geçirdi. Projenin 2016'da uygulamaya başlandığı pilot iller arasında yer alan Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde, proje kapsamında 10 gün boyunca, terk edilmiş av araçlarının temizliği yapıldı. Kaderine terk edilmiş ağlar, denizlerden çıkarıldı. 0- 40 metre aralığındaki derinlikte çalışan 3 profesyonel dalgıç, av araçlarının tespiti, fotoğraf ve video çekimleri, markalanması ve çıkarılması, satha getirilmesi, nakledilmesi, sergilenmesi ve bertaraf işlemlerini gerçekleştirdi. Projeyle su ürünleri yaşam alanlarının korunması, terk edilmiş av araçlarının neden olduğu kontrolsüz avcılığın engellenmesi, biyolojik ve ekonomik kayıpların azaltılması dolayısıyla da balıkçılık faaliyetlerinin canlandırılması hedeflendiği belirtildi.