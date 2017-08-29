Çanakkale Kılıçdaroğlu Kocadere köyünde kahvaltıya katıldı
(Görüntülü Haber) Çanakkale Kılıçdaroğlu Kocadere köyünde kahvaltıya katıldı
Çanakkale Kılıçdaroğlu Kocadere köyünde kahvaltıya katıldı
29 Ağustos 2017 Salı 10:48
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