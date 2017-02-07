(Görüntülü Haber) Çanakkale güne yine depremlerle başladı

ÇANAKKALE'de ikisi 5.3 büyüklüğünde olmak üzere dün kaydedilen çok çok sayıda depremin ardından bugün saat 05.24'ten itibaren de büyüklükleri 2.2 ila 5.3 arasında değişen 40 sarsıntı daha oldu. Depremlerin sürmesi, geceyi çadırlarda geçiren depremzedelerin tedirginliğini arttırdı. Çanakale'de oturanlar, bugün de yine güne korku ve panik ile başladı. Dün meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremler Ayvacık İlçesi'ndeki 12 köyde 300 yapıda hasara yol açtı. Depremden en çok etkilenen Yukarıköy Köyü'deki depremzedeler, futbol sahası içinde oluşturulan çadır kente yerleştirildi. Geceyi çadırlarda geçiren köylüler, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre bu sabah 05.24'de yine 5.3 büyüklüğündeki depremle güne uyandı. Saat 08.17'ye kadar 39 sarsıntı daha yaşandı. 5.3 büyüklüğündeki deremden sonra 08.15'te 4.5 büyüklüğünde, bundan iki dakika sonrada 4.6 büyüklüğünde yaşanan sarsıntılar korkuttu. Dünkü depremlerde hafif hasar gören evlerdeki hasarlar bu sabahki sarsıntılarla daha da büyüdü. Köylüler, Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (AFAD) uyarısıyla evlerine girmedikleri için olası bir can kaybı yaşanmadı. Ancak Yukarıköy Köy'ün yakınındaki dünkü depremde hasar meydana gelen Taşağıl Köyü Camisi bu sabahki depremle biraz daha hasar gördü. Duvarlarının bir bölümünün daha yıkıldığı görüldü. Aynı köyde bulunan bazı evlerdeki hasarın da depremler devam ettikçe arttığı dikkat çekti. Bu köyde evleri hasar gören bazı aileler, köy meydanına çektikleri otomobillerinde sabahladı. Yukarıköy Köyü'nde geceyi çadırda geçiren depremzedeler, "Korktuğumuz için sabaha kadar uyumadık. Sabaha karşı yine deprem olunca yine korku ve panik yaşadık" dedi. Sabah çadırlarından çıkan köylüler, okul bahçesinde kurulan aşevinde kahvaltılarını yapmaya başladı.