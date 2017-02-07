Çanakkale güne yine depremlerle başladı- ek devrilen rafların görüntüsü
(Görüntülü Haber) Çanakkale güne yine depremlerle başladı- ek devrilen rafların görüntüsü
Çanakkale güne yine depremlerle başladı- ek devrilen rafların görüntüsü
07 Şubat 2017 Salı 11:45
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.