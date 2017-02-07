(Görüntülü Haber) Çanakkale güne yine depremlerle başladı (5)

DEPREM BÖLGESİNDE YAĞMUR Meteoroloji'nin önceden uyarısını yaptığı sağanak yağmur, iki gündür beşik gibi sallanan Çanakkale'de deprem bölgesini de vurdu. Saat 14.00 sıralarında aniden bastıran sağanak yağmura, depremin en çok yıkıma neden olduğu Yukarıköy Köyü'nde depremzedelerin geceyi geçirdiği çadır kent hazırlıksız yakalandı. Çadırların bulunduğu futbol sahasının zemini çamur deryasına döndü. Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından dün kurulan çadırların zemine temas eden kısımları sabitlenmediği için içine su aldı. Aralarında kadınların da bulunduğu köylüler, kazma ve küreklerle, çadırların etrafına kanal açıp, yağmur sularının girmesini engellemeye çalıştı. Kazılan kanallardan çıkan topraklar da çadırların kenarına yığılarak, yağmur sularının içeri girmesini önlemek amaçlandı. Bu sırada çocuklar ise çadırların içinde anne ve babalarını bekledi. Depremzedeler, çadırlara su girmesine tepki gösterdi. Meteoroloji yetkilileri, yağmurun yarın sabaha kadar aralıklarla etkili olacağını bildirdi. Öte yandan depremin vurduğu Gülpınar Köyü'ndeki balıkçı barınağının zemininde de deprem nedeniyle 5 santimetre genişliğinde yaklaşık 15 metre uzunluğunda çatlaklar oluştuğu görüldü.