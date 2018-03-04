Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

(Görüntülü Haber) Çanakkale Gazisi Bigalı Mehmet Çavuş anıldı

ÇANAKKALE Savaşlarının güney cephesindeki Seddülbahir bölgesinde karadan çıkarma yapan İngiliz kuvvetlerine geçit vermeyen Çanakkale Gazisi Bigalı Mehmet Çavuş anıldı. Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köy meydanında Çanakkale...

ÇANAKKALE Savaşlarının güney cephesindeki Seddülbahir bölgesinde karadan çıkarma yapan İngiliz kuvvetlerine geçit vermeyen Çanakkale Gazisi Bigalı Mehmet Çavuş anıldı. Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köy meydanında Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından düzenlenen anma programına, Çanakkale Vali Yardımcısı ve Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, askeri erkan, daire müdürleri, Biga ve Eceabat ilçesi ile Seddülbahir köyünden vatandaşlar katıldı. Program, Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı okunması ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından kürsüye gelen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Anadolu coğrafyasının her karışında ecdadın kefensiz yattığını söyledi. Ve bu toprakları hak etmek için bugün Afrin’de Mehmetçiğin yine destan yazdığını belirten İsmail Kaşdemir, şöyle konuştu: “Şehitlerimiz, gazilerimiz oluyor. Ama biz bu topraklarda ebediyen, ilelebet var olacağımızı her daim söylüyoruz. Çünkü bu topraklar bizim. 103 yıl önce Çanakkale’de Bigalı Mehmet Çavuş üzerimize haksızca gelenlere karşı, vatanımıza, bayrağımıza göz dikenlere karşı, bu topraklar bizim diye haykırarak önce silahlıyla, tüfeğiyle, o yetmeyince küreğiyle, o da elinden gidince taşla toprakla üzerine saldırmıştır. İşte bizim ecdadımız budur. Kahraman Mehmetçik budur. Çanakkale’de bu Mehmetçik, bu büyük insanlar bir oldu, beraber oldu, kardeş oldu. Siperde, cephede, omuz omuza, yan yana yedi düvele karşı durdu. Kimi Şehit, kimi gazi oldu. Ama onların bir tek ortak amacı vardı. Vatan, bayrak, namus ve kutsal değerler. Gazi olanlar memleketine döndü, Bigalı Mehmet Çavuş gibi, ama onurla yaşadı. Gururla yaşadı. Onun onuru, gururu bizim bile hala dillerimizde.Ve bu memlekette Bigalı Mehmet Çavuşların hatıraları bitmeyecek.” Alan Başkanı Kaşdemir’in konuşmasının ardından şiir dinletisi gerçekleştirildi. Kur-an’ı Kerim Tilaveti ve şehitler için dua edildi. Anma programı plaket takdimi ve ikramlar ile sona erdi. BİGALI MEHMET ÇAVUŞ Çanakkale Savaşı'nın isimsiz kahramanlarından Bigalı Mehmet Çavuş, 1878 yılında dünyaya geldi. Balkan Savaşları ve 1’inci Dünya Savaşı'nda orduda görev yapar ve 16 yıl boyunca savaşır. 4 Mart 1915 günü Seddülbahir çıkarması sırasında bir yandan gemilerin bombardıman ateşi, diğer yandan makineli tüfek ve İngiliz askerlerinin saldırısına 15-20 kişilik askerleriyle Mehmet Çavuş karşı koyar. Karşısındaki düşmanın sayıca çokluğunu ve silah olarak üstünlüğünü önemsemeden askerleriyle birlikte yere yatarak düşmana ateş açar. Üç saat süren çatışma sonrasında Mehmet Çavuş’un tüfeğinin mekanizması artık işlevini yitirir. Tüfeğini yere atarak, istihkam küreğini eline alır. Yanındaki askerleri de süngü hücumuna kaldırır. İngilizler 23 ölü, 25 yaralı ve 4 kayıpla gemilerine geri dönerler. Bu çarpışmada Türk askerlerinden 6 şehit, 13 yaralı vardır. Mehmet Çavuş da başından ve göğsünden yaralanır. Avuçlarının içi de paramparçadır. Hastanede tedavi olur, hava değişimi için izin verilerek köyüne gönderilir. Fakat izin süresini tamamlamadan tekrar cepheye döner ve çarpışmaya devam eder. Mustafa Kemal, bu olaydan "Arıburnu Muharebeleri Raporu" adlı eserinde de bahsetmektedir. Çanakkale Savaşı bitince köyüne döner. Mütevazi bir hayat yaşar. Kendisine teklif edilen maddi yardımları da, ‘ben vatanım için savaştım, para için savaşmadım’ diyerek reddeder. 3 Şubat 1964 tarihinde, 86 yaşındayken vefat eder.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314