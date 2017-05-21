(Görüntülü Haber) Çanakkale feribot iskelesinde dönüş yoğunluğu

ÇANAKKALE'de 3 günlük tatil ardından başlayan dönüş yolculuğu nedeniyle feribot iskelesinde uzun araç kuyruğu oluştu. Yeni Belediye Binası kavşağına kadar uzayan araç kuyruğu nedeniyle, İzmir yönünden gelen araç sürücüleri, boğaz geçişi için Lapseki ve Çardak feribot iskelelerine yönlendirilmeye başlandı. Hafta sonu tatilini 19 Mayıs ile birleştiren ve tatilini özellikle Bozcaada ve Edremit Körfezi'ndaki tatil beldelerinde geçirenler, yarın mesainin başlayacak olması nedeniyle dönüş için yollara koyuldu. Çanakkale Boğazı'nın Avrupa yakasındaki Eceabat İlçesi ile Kilitbahir Köyü'ne geçmek isteyen tatilciler, Çanakkale feribot iskelesinde yoğunluğa neden oldu. Feribot iskelesinden Demircioğlu Caddesi'ne kadar uzayan araç kuyruğu, yeni belediye binası kavşağında son buldu. Trafik ekipleri, 2 kilometreye yaklaşan feribot kuyruğu nedeniyle bazı caddeleri şehiriçi trafiğine kapattı. Ayrıca, Ayvacık Trafik Kontrol noktasındaki görevliler, araç kuyruğunun daha da uzamaması için hareket halindeki sürücülere boğaz geçişi için Lapseki ve Çardak feribot iskelelerini önermeye başladı. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. ise, tatil boyunca olduğu gibi bugün de yine çok sayıda feribot ile saatsiz feribot seferlerini sürdürüyor. Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir, Lapseki-Gelibolu hatlarında Gestaş firması feribotları hizmet verirken, Çardak-Gelibolu hattında ise özel şirkete ait feribotlarla seferler yapılıyor.