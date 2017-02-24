Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdam mesajı
Cumhurbaşkanı'ndan bir referandum mesajı daha
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan Mehmet Ali Aligül'le ilgili karar verildi
Dün serbest bırakılmıştı, kundakçı, tutuklandı
TSK açıkladı: El Bab'dan acı haber 2 Şehit 3 yaralı
El Bab'dan acı haber 2...
El Bab'da bomba yüklü araçla saldırı : 41 ölü
El Bab'da bomba yüklü araçla...

(Görüntülü Haber) Çanakkale Depremzedeler cuma namazını çadırda kıldı

Dilara ERDİNÇ / AYVACIK (Çanakkale), () ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde deprem hareketleri aralıklarla devam ederken, konteyner kentlerde kalan depremzedeler ibadetlerine AFAD ve Kızılay tarafından kurulan çadır camilerde devam ediyor. Cuma...

Dilara ERDİNÇ / AYVACIK (Çanakkale), () ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde deprem hareketleri aralıklarla devam ederken, konteyner kentlerde kalan depremzedeler ibadetlerine AFAD ve Kızılay tarafından kurulan çadır camilerde devam ediyor. Cuma namazı da çadırda kılındı. Ayvacık İlçesi'nde 6 Şubat'tan bu yana devam eden deprem fırtınası nedeniyle konteyner kentlerde kalan depremzedeler, ibadetlerini çadırlar camilerde devam ediyor. Depremden en çok etkilenen Yukarıköy Köyü'nde depremzedeler, cuma namazını Ayvacık Müftülüğü'nce görevlendirilen imam Osman Yüce ile birlikte AFAD ve Kızılay tarafından kurulan çadır camide kıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.