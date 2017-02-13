(Görüntülü Haber)Çanakkale deprem bölgesinde 954 yapı hasar gördü

ÇANAKKALE'de bir haftadır deprem fırtınasının sürdüğü Ayvacık İlçesi'nde, valilik kriz merkezi hasar bilançosunu açıkladı. Buna göre depremde, 480 yıkılmış ve ağır hasarlı konut olmak üzere toplam 954 yapıda zarar tespit edildi. Korku içindeki vatandaşlar ağır kış koşullarıyla da mücadele ediyor. Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü bölgede bazen hafif kar yağışı görülüyor. Ayvacık İlçesi'nde 6 Şubat'ta başlayan deprem fırtınasında şu ana kadar 1000'e yakın sarsıntı meydana geldi. 5'i 5 ve üzeri büyüklükte, 11'i ise 4 ve üzeri büyüklükteki depremler, kent sakinlerini korkutuyor. Ayvacık İlçesi'nin Yukarıköy Köyü başta olmak üzere toplam 24 yerleşim biriminde 480 yıkılmış ve ağır hasarlı konut, 392'si hasarlı konut, 1'i ağır hasarlı kaplıca, 6'sı ağır hasarlı cami, 75'i ağır hasarlı ahır ve dam olmak üzere toplam 954 yapıda zarar tespit edildi. Sarsıntılar sırasında 8 kişi de hafif yaralandı. Tarım İl Müdürlüğü'nce yapılan tespitlerde ise 18 küçükbaş ve 1 büyük baş hayvanın telef olduğu belirlendi. KONTEYNERLER KURULDU İyileştirme çalışmaları kapsamında AFAD Başkanlığı ve Kızılay'dan 478 çadır, 3972 battaniye, 200 yatak, 500 katalitik soba, 5 şapkalı soba ve 500 aile mutfak seti ile 8 seyyar tuvalet kuruldu. AFAD Başkanlığından bölgeye intikal eden 500 yaşam konteyneri kurularak depremzedeler yerleştirildi. Konteyner sayısının 700'e çıkarılması planlandığı açıklandı. Kızılay tarafından ise 28 personelle 14 köye 4 bin kişilik kahvaltı, öğlen yemeği ve akşam yemeği, bir sabit, bir mobil araçla dağıtımı gerçekleştiriliyor. Ayrıca gün içinde sıcak çay ve çorba servisi yapılıyor. SOĞUKLA DA MÜCADELE Depremin ilk gününden bu yana en ağrı kış koşulları ise bugün yaşanıyor. Hava sıcaklığı 1 dereceye kadar düşen bölgede, aralıklarla hafif kar yağışı görülüyor. Deprem fobisi nedeniyle konteyner ve çadırlara bile girmekten korkan köylüler dışarıda yaktıkları ateşlerin etrafına toplanarak ısınıyor. Meydana gelen depremlerden bazılarının merkez üssü olan Tuzla Köyüne, Kösedere Köyüne gelişte karayolunun kenarında kaynayan sıcak suyun soğuk hava ile birleşmesi nedeniyle bazı günler ortaya çıkan ürkütücü manzara, bugün bir kez daha kendisini gösterdi. Kaynayan sıcak suyun soğuk hava ile birleşmesi üzerine oluşan buhar tabakası yüzeyden hayaa doğru yükselirken, ortaya ilginç görüntüler çıkardı.