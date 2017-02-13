TEHLİKE YARATAN MİNARE İÇİN KONTROLLÜ YIKIM Çanakkale'nin 1 haftayı aşkın süredir depremle yatıp kalkan ilçesi Ayvacık'ta hasar gören ve tehlike saçan camilerin minareleri, kontrollü bir şekilde yıkılmaya başlandı. İlk olarak Ayvacık'ın Taşağıl Köyü'nde yıkım işlemi yapıldı. Olası bir yıkılma tehlikesi nedeniyle bir vinç tarafından halat bağlanan minarenin yıkımı kontrollü gerçekleştirildi. Bazı köylüler, caminin minaresinin yıkım anını cep telefonuyla görüntüledi. Bazıları ise yıkılan minarenin yanında hatıra fotoğrafı çektirdi. Yetkililer, diğer köylerde hasar gören cami minarelerinin yıkımını da kontrollü olarak gerçekleştirileceğini söyledi. Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ- İpek GÜNEY/AYVACIK (Çanakkale), ()
(Görüntülü Haber) Çanakkale deprem bölgesinde 954 yapı hasar gördü (2)
TEHLİKE YARATAN MİNARE İÇİN KONTROLLÜ YIKIM Çanakkale'nin 1 haftayı aşkın süredir depremle yatıp kalkan ilçesi Ayvacık'ta hasar gören ve tehlike saçan camilerin minareleri, kontrollü bir şekilde yıkılmaya başlandı. İlk olarak...
13 Şubat 2017 Pazartesi 16:57
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