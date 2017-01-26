(Görüntülü Haber) Çanakkale'den Rus çıkarma gemisi geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan, Rusya'nın Karadeniz filosuna kayıtlı olan 152 borda numaralı 'Nikolai Filchenkov' adlı genel amaçlı çıkarma gemisi geçti. Ege Denizi'nden bugün saat 15.00'te Çanakkale Boğazı'na giren Rus donanmasına ait 152 borda numaralı 'Nikolai Filchenkov' adlı genel amaçlı çıkarma gemisi, saat 16.15'te Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir Köyü'nde dağdaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen askeri gemi, saat 16.45'te, boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu döndü. Marmara Denizi'ne doğru ilerleyen savaş gemisine, sahil güvenlik botu eşlik etti.