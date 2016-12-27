(Görüntülü Haber) Çanakkale'den Halep'e 4 yardım TIR'ı
27 Aralık 2016 Salı 14:38
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1“Piyango çıkacak” duygusu çıkmış...
- 2'Çifte sağlamalı' beyin ameliyatı
- 3Safra kesesinden 208 taş çıktı
- 4Göz şikayetiyle geldi, beyin tümörü...
- 5(Görüntülü Haber) İzmir hastanede ölüme...
- 6Uzmanından anne adaylarına öneriler
- 7(Görüntülü Haber) Rümeysa tedavi olacak
- 8'Bu halinizde MR'a sığamazsınız'...
- 9Psikoterapist Karakaya: Sahipsiz çocuk...
- 10(Görüntülü Haber) 2- Profesörden cep...
- 1Türkiye'de ilk olacak Medikal Aletler...
- 2PİSA sonuçlarını eleştiren ERG'ye...
- 3Erzincan'da okullara kar tatili
- 4'Kimya mühendisleri yeni zehirler...
- 5(Görüntülü Haber) Öğrenciler, görme...
- 6Öğrenciler, görme engelli Süheyla’ya...
- 7Milli Eğitim Müdürü ve yardımcısına...
- 8(Görüntülü Haber) Bir beyaz yakalının...
- 9Bir beyaz yakalının masa başından milyonerliğe...
- 10Bir beyaz yakalının masa başından milyonerliğe...
- 1Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 2Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 3İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 4Sahibinden Satılık Arsa
- 5Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 6Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
- 7Gayrimenkul Fiyatlar Uçuşa Geçti
- 8Konut satışlarında artış hızı Mayıs'ta...
- 9SAHİBİNDEN KİRALIK DAİRE
- 10Demir Romance erken teslimle Temmuz'da...
İlgili Haberler
23.9B Takipçi
SON DAKİKA
- 1(yeniden) KANİ BEKO '2017 YILI ASGARİ...
- 2KANE BEKO '2017 YILI ASGARİ ÜCRET'...
- 3(Görüntülü Haber) Şehit annesi: Bir...
- 4(Görüntülü Haber) Hukukçular Derneği...
- 5(Görüntülü Haber) Trafikte dilenen çocuklar,...
- 6El Bab'ta yaralanan uzman erbaş Bozarslan...
- 7Galatasaray mutlu sonu istiyor!
- 8(Görüntülü Haber) Beyazıt'ta tramvay...
- 9Şehit annesi: Bir Mehmet gider, bin mehmet...
- 10Telafer'den kaçabilen Iraklı Türkmenler...
- 11Engelli çocukların polislik hayali gerçek...
- 12(Görüntülü Haber) Bu geceden itibaren...
- 13Uyuşturucu satıcılarına tahliye çıkmadı
- 14(Görüntülü Haber) Fethiye'de umut...
- 15Kardemir Karabükspor: "Hedefin altında...
- 16(Görüntülü Haber) Çanakkale'den...
- 17(Görüntülü Haber) Konya'da yollar...
- 18(Görüntülü Haber) Suriyeli çocuğun...
- 19DHA YURT - Fırat Kalkanı Harekatı'nda...
- 20(Görüntülü Haber) Sivas'ta 18 sanıklı...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:33
|08:20
|13:15
|15:35
|17:53
|19:27