(Görüntülü Haber) Çanakkale'deki organ bağışlarıyla 300 kişi hayat buldu

ÇANAKKALE Organ Nakli İl Koordinatörü Uzman Dr. Azem Ülkü, kentte 15 yıl içinde gerçekleşen beyin ölümlerinin ardından yapılan 73 organ bağışıyla, Türkiye'deki 300'e yakın hastanın yaşama tutunduğunu söyledi. Çanakkale Devlet Hastanesi bünyesinde 2002 yılında kurulan Organ Nakli İl Koordinatörlüğü, 15 yıl içinde gerçekleşen 191 beyin ölümünden 73'ünde organ bağışının yapılmasını sağladı. Yapılan bağışlar sayesinde, Türkiye genelinde organ bekleyen yaklaşık 300 kişi, nakille sağlıklarına kavuştu. Kentteki organ bağışları konusunda bilgi veren Çanakkale Organ Nakli İl Koordinatörü Uzman Dr. Azem Ülkü, 2010'dan itibaren beyin ölümlerini hiç aksatmadan tespit edebildiklerini belirtti. Çanakkale'de 2002'den itibaren 191 beyin ölümü tespiti yapıldığını ifade eden Ülkü, 2015 ve 2016 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin de (ÇOMÜ) devreye girdiğini kaydetti. ÇOMÜ'de 24, Çanakkale Devlet Hastanesi'nde 167 beyin ölümü tespiti yapıldığını belirten Ülkü, kentte 15 yıl içinde 73 organ bağışında bulunulduğu bilgisini vererek şunları söyledi: "Bazı kişilerin organları 6 ya da 7 kişiye nakledildi. Bazılarınki ise 2 ile 3 kişiye nakledildi. Ama ortalama 4 olarak kabul edersek, Türkiye'de yaklaşık 300 kişi Çanakkale'de bağışlanan organlar sayesinde sağlıklı yaşama kavuştu. Bu çok önemli bir rakam. Çanakkale'de 2016'da sadece 10 organ bağışından, yaklaşık 40 kişi sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürüyor. Bu Çanakkale halkının başkaları içinde ne kadar fedakar ve iyi düşüncelerde olduğunun göstergesidir."