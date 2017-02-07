(Görüntülü Haber) Çanakkale'deki depremzedelere 100 konteyner ev gönderildi

Mutlu YUCA/BOLU,() - BOLU İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremlerde evleri hasar görenler için 100 konteyner ev gönderecek. Konteyner evleri taşıyan TIR'ların bir bölümü yola çıktı. AFAD'ın Sultan Köyü mevkisindeki deposunda bulunan konteynerlerin sabah erken saatlerde TIR'lara yüklenmesine başlandı. Konteynerlerin bulunduğu alanın çamurla kaplı olması nedeniyle TIR'lardan bazıları zorlandı. Çamura saplanan TIR'lar, iş makineleriyle çekildi. Çamurda patinaj yapan bir TIR'da vinç yardımıyla kurtarıldı. Öğle saatlerine kadar 8 konteyner ev TIR'lara yüklenerek Çanakkale'ye gönderildi. Toplam 100 konteyner evin 2 gün içinde depremzedelere ulaştırılması hedefleniyor.