(Görüntülü Haber) Çanakkale'de, Yrd. Doç. Abdullah Akın'a tepki

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, () -ÇANAKKALE'de Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Şubesi tarafından, Yrd. Doç. Dr. Abdullah Akın'ın ÇOMÜ TV ve Radyosu'ndaki sözlerine tepki için düzenlenen basın açıklamasında konuşan Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, "Çanakkale'den defolup gitmelidir" dedi. ADD Çanakkale Şube Başkanı Necmi Akyalçın ise "Çanakkale'mizin sabrını daha fazla zorlamayın. Haddinizi bilin" diye konuştu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Akın'ın, ÇOMÜ TV ve Radyosu'nda geçen 20 Şubat'ta Sultan 2'nci Abdülhamit'in vefatının 100'üncü yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilen programda söylediği, "1924'te Çanakkale ve Bursa'da genelev olarak, ahır olarak kullanılan camiler var" sözlerini protesto için ADD Çanakkale Şubesi'nce Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması düzenlendi. Basın açıklamasına, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Uyanık, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı İsmet Balkan, sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Çanakkale ADD Şubesi üyeleri ile çok sayıda vatandaş ellerinde, 'Çanakkale'den defol', 'Gençliğin yumruğu tepene inecek', 'Barışın kentine dokunma', 'Karanlığa geçit yok, aydınlık Çanakkale', 'Abdullah Akın istifa, saat 19.00'da Twitter'da' ve 'Abdullah Akın'a soruyoruz; hangi cami ahır, hangi cami genelev yapılmış?' yazılı döviz ve pankartlarla meydana geldi. Meydanda, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Abdullah Akın'ı okuldan atın" sloganları atıldı. Abdullah Akın’ın sözlerine tepki göstererek konuşmasına başlayan ADD Çanakkale Şube Başkanı Necmi Akyalçın, "Bu konuşmaları yapanları, bundan sonra da benzeri konuşmaları yapacakları, emperyalizmin ve bu türden kumpasları kuranları, buradan Cumhuriyet Meydanı'ndan uyarıyoruz ve lanetliyoruz. Çabalarınız boşunadır. Çanakkale ayakta. Sizi, sizleri uyarıyoruz. Çanakkale'mizin sabrını daha fazla zorlamayın. Haddinizi bilin" dedi. Akın için Çanakkale halkının talebini ilettiğini belirten Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ise "Çok hızlı bir biçimde, savcılık tarafından açılan soruşturma ve rektörlük tarafından açılan idari soruşturma sonuçlandırılmalıdır. Bunlar oluncaya kadar, bu kimliksiz kişi açığa alınmalıdır. O soruşturmanın sonunda gerekli yasal işlemler yapılırken, bunun bütün unvanları elinden alınmalıdır. Üniversiteden atılmalıdır ve Çanakkale'den defolup gitmelidir" diye konuştu. Basın açıklaması, grubunun "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganlarıyla sona erdi.