(Görüntülü Haber) Çanakkale'de yabancı turist sayısında büyük düşüş

ÇANAKKALE Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi (ÇATOD) turizmci Armağan Aydeğer, kentte gelen yabancı turist sayısında büyük düşüş olduğunu söyledi. Aydeğer, turistlerin geceleme sayısının 2015'te 250 bin olarak gerçekleştiği halde bu rakamın geçen yıl 60 bine gerilediğini belirtti. Bu yılın da iç açıcı olmadığını ifade eden Aydeğer, 2018'in kurtarılması için adımlar atılması gerektiğini söyledi. ÇATOD Üyesi turizmci Armağan Aydeğer, 2016 yılının Türk turizmi için çok zor geçtiğini, ülkenin etrafındaki çok sayıda olayın Türk turizmini çok ciddi olumsuz etkilediğini söyledi. Çanakkale bölgesinin de bu olumsuzluktan eklinendiğini ifade eden Aydeğer, kentteki turist geceleme sayısında yüzde 50'nin üzerinde bir daralma olduğunu, buna rağmen Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın etkisiyle iç pazardaki hareketin dış pazara oranla nispeten biraz daha az bir düşüş kaydedildiğini belirtti. Turizmci Armağan Aydeğer, verdiği istatistik bilgilerle, turizmde özellikle yabancı turist geceleme sayısındaki daralmanın ne kadar fazla olduğuna dikkat çekti. Aydeğer, şöyle dedi: "2016 yılının 9'uncu ayı itibariyle iç pazarda 390 bin gecelememiz var. Yabancı pazarda ise 9'uncu ay itibariyle yaklaşık 60 bin civarında gecelememiz var. Oysaki 2015 yılındaki karşılıkları bunların yerli pazarda yaklaşık 500 bin civarında, yabancı pazarda ise 250 bin civarında. Yani yerli pazarda yaklaşık yüzde 10 ile 15 arası bir düşüş, yabancı pazarda ise çok ciddi yüzde 50 üzerinde bir düşüşten bahsediyoruz. Şöyle bir sıkıntımız var. 2016 yılı, 2015'de satın almış olduğu yabancı ürünlerini sattı. Tabii ki konjektörün olumsuz seyretmesinden ötürü ciddi iptallere vesile oldu. 2017 için 2016'nın olumsuz senaryosunda satın alma gerçekleşiyor. Dolayısıyla 2016'da, 2017'ye dönük satışlar nerdeyse yok düzeyde. Burada en büyük üstünde durmamız gereken konu bu. Yani 2017'nin de biz çok büyük hareket içerisinde olacağını düşünmüyoruz. Ama turizm şöyledir. Hep bir sonraki seneyi satın aldığı için mutlak suretle bizim şu anda 2018 yılına çalışmamız gerekiyor. 2017'yi de kendi haline bırakırsak 2018'i de kaybetmek zorunda kalabiliriz. Dolayısıyla bizim mutlak suretle 2017 yılında yaralarımızı sarma noktasında bir sonraki yıl için ciddi bir tanıtım ve stratejik planlamaya ihtiyacımız var. Bu konudaki çalışmalarımıza devam ediyoruz." 'TROİA YILI' PROJESİ Turizmciler olarak sürekli ileriyi hedeflemek durumunda olduklarını kaydeden Armağan Aydeğer, var olan bu sıkıntılı süreci aşmak için var güçleri ile çalışmalarına devam ettiklerini kaydederek şöyle konuştu: "Bu çerçevede en önemli etkinliklerimizden biri, 2018 yılının 'Troia Yılı' ilan edilmesi projemiz. Dünya'nın evrensel değeri olduğuna inandığımız Troia'nın, Türkiye turizminin bir atılım hamlesine vesile olmasını diliyoruz. Bunun çok güçlü bir iletişim aracı olarak kullanılması gerekiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, 2018 yılını Troia Yılı olarak ilan ederek, yıl boyu Troia temalı onlarca etkinliğin bölgemizde ve ülkemizde yapılmasını hedefliyoruz. Troia gerçekten dünyanın 7 kıtasında yüzlerce ülkenin temel eğitim müfredatında yer alan, dünyanın en fazla bilinen 2'nci marka değeri. Dolayısıyla bu çok kıymetli marka değerini doğru bir iletişim stratejisiyle birlikte yerleştirirsek, Türkiye turizminin de şuanda içinde bulunduğu küresel ve bölgesel sıkıntılardan kaynaklı daralmasının önüne geçeceğini, hatta bir gelişim hamlesine sebep olacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda Çanakkale bölgesinin var olan turizm potansiyelini de bir üst sınıfa taşıyacağını ve Türkiye'nin, hatta dünyanın önemli bir turizm destinasyonu olmasında önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz."